Москва, , 16:48 — REGNUM

В Москве в рамках фестиваля «PROлето» пройдёт турнир по игре FIFA 19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ФКС Москвы 29 августа.

Турнир пройдет в формате 1×1 по системе плей-офф (до первой победы на начальных стадиях и до двух побед на более поздних). Игроки будут соревноваться на консоли Playstation 4.

Напомним, в Москве 31 августа пройдёт городской фестиваль «PROлето», посвященный Дню знаний и завершению лета. На нём пройдут различные мастер классы, а также выступления блогеров и музыкантов.

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