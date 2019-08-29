Москва, 29 августа 2019, 16:48 — REGNUM
В Москве в рамках фестиваля «PROлето» пройдёт турнир по игре FIFA 19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-служба ФКС Москвы 29 августа.
Турнир пройдет в формате 1×1 по системе плей-офф (до первой победы на начальных стадиях и до двух побед на более поздних). Игроки будут соревноваться на консоли Playstation 4.
Напомним, в Москве 31 августа пройдёт городской фестиваль «PROлето», посвященный Дню знаний и завершению лета. На нём пройдут различные мастер классы, а также выступления блогеров и музыкантов.
Читайте ранее в этом сюжете: Правительственные учреждения в Техасе подверглись массовой кибератаке