Москва, , 16:39 — REGNUM

Специалисты Росстата рассчитали среднюю стоимость комплекта вещей, канцелярских принадлежностей, учебных и дидактических материалов, которые потребуются школьникам в новом учебном году. Об этом сообщает 29 августа пресс-служба ведомства.

По оценке Росстата, в среднем по России для того, чтобы собрать в школу мальчика, потребуется 18 500 рублей 99 копеек, девочку — 22 956 рублей 27 копеек.

Регионами с самыми дорогими наборами для мальчика оказались Чукотский автономный округ (24 875 рублей), Камчатский край (24 387 рублей) и Ненецкий автономный округ (23 024 рубля), для девочек — Камчатский край (31 737 рублей), Хабаровский край (30 508 рублей) и Чукотский автономный округ (29 545 рублей).

Дешевле всего обойдутся сборы в школу мальчика жителям Ингушетии (13 458 рублей), Орловской области (13 872 рублей) и Омской области (13 928 рубля), девочку — в Республике Алтай (15 967 рублей), Омской области (17 519 рублей) и Ингушетии (17 560 рублей).

Как уточнили в Росстате, при проведении расчётов в «набор первоклассника» включались комплекты одежды, белья и обуви для мальчиков и девочек, включая спортивные, а также необходимые для школы принадлежности: рюкзак, авторучки, карандаши и фломастеры, тетради и альбом для рисования, учебные пособия и дидактические материалы.