Севастополь, , 16:38 — REGNUM

Правительство Севастополя выделило деньги на закупку четырёх автомобилей социального такси. Об этом 29 августа сообщил и. о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас сейчас четыре автомобиля социального такси, увеличиваем парк в два раза. В программу внесут закупку четырёх транспортных средств на 8 млн рублей. Сразу после принятия постановления будет доведена субсидия, и начнутся конкурсные процедуры по определению поставщика», — отметил чиновник.

Напомним, в Севастополе услуги социального такси предоставляют льготникам шесть бесплатных поездок в месяц. Граждане, которые проходят химиотерапию и гемодиализ, составляют исключение — они могут ездить так часто, как назначит врач.