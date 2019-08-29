Севастополь, 29 августа 2019, 16:38 — REGNUM
Правительство Севастополя выделило деньги на закупку четырёх автомобилей социального такси. Об этом 29 августа сообщил и. о. директора департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Игорь Титов.
Напомним, в Севастополе услуги социального такси предоставляют льготникам шесть бесплатных поездок в месяц. Граждане, которые проходят химиотерапию и гемодиализ, составляют исключение — они могут ездить так часто, как назначит врач.