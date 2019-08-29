Симферополь, 29 августа 2019, 16:22 — REGNUM
После принятия правил землепользования и застройки властям Ялты ничто не мешает убрать с городских улиц все незаконные заборы и ограждения. Об этом 29 августа заявил глава администрации города Алексей Челпанов.
По его словам, зачистка начнётся с улицы Карла Маркса, где, помимо оград, демонтажу подлежат навесы и иные конструкции, установленные без правоустанавливающих документов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове.