Симферополь, , 16:22 — REGNUM

После принятия правил землепользования и застройки властям Ялты ничто не мешает убрать с городских улиц все незаконные заборы и ограждения. Об этом 29 августа заявил глава администрации города Алексей Челпанов.

«Теперь ничто не мешает убрать этот позор с городских улиц: самовольно установленные в центре города ограды палисадников многоквартирных домов. Моя позиция принципиальна: такого быть не должно и не будет», — подчеркнул градоначальник.

По его словам, зачистка начнётся с улицы Карла Маркса, где, помимо оград, демонтажу подлежат навесы и иные конструкции, установленные без правоустанавливающих документов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства РК, Ялта является абсолютным лидером по числу самостроев на полуострове.