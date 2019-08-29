, 16:23 — REGNUM

В гордуму Екатеринбурга внесено положение о проведении опроса горожан о новой площадке для храма Святой Екатерины. Об этом сообщает 66.ру.

В документе прописано, что екатеринбуржцы смогут голосовать не только по месту жительства, но и в специальных пунктах, которые разместят, в частности, в торговых центрах. Опрашивать людей смогут представители органов общественного самоуправления, общественных же объединений и другие жители города. Опрос предложено сделать анонимным.

Положение внёс мэр Александр Высокинский.

Напомним, ранее заявлялось, что опрос о судьбе храма Екатеринбурга пройдёт во второй половине сентября 2019 года. В СМИ проходила версия, что в гордуме есть противники голосования, не видящие смысл проводить опрос сейчас, когда храм точно не будет построен в сквере.