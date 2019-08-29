Екатеринбург, , 16:08 — REGNUM

Жительнице Первоуральска (Свердловская область) вернули деньги за неиспользованные из-за болезни билеты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Женщина не воспользовалась билетами на рейс Анапа — Екатеринбург из-за того, что у неё заболела дочь. Врачи выявили у девочки инфекционный мононуклеоз, с которым не рекомендуется резко менять климатические условия.

Мать решила остаться в Анапе, чтобы не рисковать здоровьем девочки. Однако в авиакомпании отказались вернуть деньги, заявив, что болезнь не является противопоказанием к полёту. Женщине помог Роспотребнадзор, специалисты которого обратились с иском в суд. Суд удовлетворил требования истца, теперь свердловчанке вернут 23 тысячи 700 рублей.

Напомним, в ноябре 2018 года жителям Красноярского края удалось вернуть деньги за неиспользованные билеты — около 70 тысяч рублей. Супруги не смогли воспользоваться госпитализации в связи с ухудшившимся состоянием здоровья.

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