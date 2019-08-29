Зимовниковский район, , 15:55 — REGNUM

В Ростовской области ремонтные работы завершены в 12 общеобразовательных учреждениях. Ещё девять школ обновят до конца текущего года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 29 августа.

«К 1 сентября на Дону завершился ремонт в 12 школах, трёх детских садах, двух организациях дополнительного образования. До конца года капремонт будет завершён ещё в девяти школах и трёх детских садах области», — сказал ростовский губернатор Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Зимовниковский район.

Ремонт Кутейниковской казачьей школы, расположенной в Зимовниковском районе, обошёлся в более чем 14 млн рублей. Двухэтажное здание уже давно нуждалось в обновлении инженерных коммуникаций, благоустройстве территории, замене ограждения.

2 сентября за парты здесь сядут около 200 учеников.