Владикавказ, , 15:51 — REGNUM

В Северной Осетии пройдет фестиваль колокольных звонов. Он запланирован в плане мероприятий по проведению празднования 1100-летия крещения Алании. Само событие будет отмечаться в сентябре 2022 года, а фестиваль звонарей станет его ярким украшением, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе главы и правительства региона.

О проекте программы торжественных мероприятий речь шла на рабочем совещании по вопросу подготовки к юбилею под председательством вице-премьера правительства РСО-Алания Ирины Азимовой.

«Незабываемым обещает стать фестиваль колокольных звонов в поселке Верхний Фиагдон в Свято-Успенском аланском мужском монастыре с продолжением колокольного звона во всех храмах республики», — говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

Читайте также: Оргкомитет утвердил план празднования 1100-летия крещения Алании

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании на государственном уровне 1100-летия крещения Алании. Оргкомитет по подготовке к юбилею поручено возглавить заместителю председателя правительства РФ Ольге Голодец. Праздничные мероприятия будут проходить в России в течение в 2022 года.