Вашингтон, , 15:51 — REGNUM

Журналисты Bloomberg усомнились в жизнеспособности, так называемой, «американской мечты». Финансовое издание на основании данных Федерального резервного банка Кливленда опубликовало выводы, почему национальная идея США умирает.

Граждане Соединенных Штатов, которые не входят в 10% наиболее богатых, все реже получают шанс начать много зарабатывать. За последние 30 лет эта вероятность снизилась вдвое. Bloomberg опубликовало 4 причины таких изменений.

В первую очередь была отмечена несовершенная конкуренция. Шансы преуспеть начинающему бизнесмену, состязаясь с крупными корпорациями, очень малы. Другая причина — слишком высокие риски на бирже ценных бумаг, из-за чего этот способ заработать состояние тоже плохо подходит. У многих долгое время получалось разбогатеть на сделках с недвижимостью. Но популярность этого способа привела финансовому «пузырю», который в 2008 году лопнул. Четвертой причиной называется разрыв между возможностями разных слоев в плане обеспечения образования детей. Богатые могут дать им обучение с учетом последних достижений технологического прогресса, что заведомо создает конкурентное преимущество.

Bloomberg в итоге пишет, что до конца «социальные лифты» не сломаны, но у простого американца все меньше шансов ими воспользоваться.

Стоит отметить, что по результатам опроса молодежи, который был опубликован Институтом политики Гарвардского университета в 2015 году, 48% опрошенных заявили, что «американская мечта» мертва.