Керчь, Крым, , 15:50 — REGNUM

За три месяца лета по Крымскому мосту прошло более 2,2 миллионов автомобилей. Об этом 29 августа сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.

«Всего за лето по мосту проехало 2 миллиона 250 тысяч транспортных средств, в том числе 200 тысяч грузовиков и 25 тысяч туристических и рейсовых автобусов. Это больше, чем в прошлом году, на 8,5%», — отметил специалист.

По его словам, это связано с тем, что с октября 2018 года открыто движение грузового автотранспорта, и с общим увеличением количества легкового транспорта и автобусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что более 60% туристов в 2019 году приехали в Крым на личном транспорте.

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