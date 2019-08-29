Керчь, Крым, 29 августа 2019, 15:50 — REGNUM
За три месяца лета по Крымскому мосту прошло более 2,2 миллионов автомобилей. Об этом 29 августа сообщил начальник ФКУ «Упрдор «Тамань» Кайрат Турсунбеков.
По его словам, это связано с тем, что с октября 2018 года открыто движение грузового автотранспорта, и с общим увеличением количества легкового транспорта и автобусов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Федеральном агентстве по туризму сообщили, что более 60% туристов в 2019 году приехали в Крым на личном транспорте.
Читайте ранее в этом сюжете: Большая часть отдыхающих приехала в Крым на своих авто