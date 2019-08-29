Лондон, , 15:52 — REGNUM

В сети появился тизер второй части хоррор-антологии The Dark Pictures. Её в своём Twitter-аккаунте 29 августа опубликовал пользователь с ником Justin.

https://twitter.com/slashthrasher/status/1166949859024232448

Вторая часть называется Little Hope, её релиз состоится в 2020 году. Тизер-трейлер также можно будет увидеть после прохождения Man of Medan.

Напомним, первая часть хоррор-антологии The Dark Pictures под названием Man of Medan была неоднозначно принята критиками. Её рейтинг на Metacritic составляет 70 баллов из 100.

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