Ереван, , 15:40 — REGNUM

Правительство Армении одобрило проект поправок в Уголовный кодекс республики, направленный на ужесточение ответственности за причастность к криминальной субкультуре. Об этом 29 августа написал премьер-министр республики Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По словам главы правительства, поправки в Уголовный кодекс Армении можно описать одной фразой: «Вор должен сидеть в тюрьме!» Согласно документу, статус «вора в законе» будет являться достаточным основанием для привлечения человека к уголовной ответственности.

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян во время заседания правительства уточнил, что к уголовной ответственности планируется привлекать за предоставление, получение или сохранения высшего статуса в преступной иерархии.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2019 года в Ереване был убит криминальный авторитет Андраник Арутюнян. Полиция республики подозревает в убийстве 32-летнего гражданина России.

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