Черкесск, , 15:38 — REGNUM

В столице Карачаево-Черкесии будут проведены работы по обустройству безопасной пешеходной зоны у двух учебных заведений Черкесска. Жители, проживающие в районе гимназии №9 и школы № 2, пожаловались в региональное отделения Общероссийского народного фронта на отсутствие пешеходной зоны на улицах Красноармейская, Весенняя, Веселая, Советская и Лaapa, сообщили ИА REGNUM 29 августа в ОНФ.

Опасность для детей и взрослых представляет собой множество припаркованных автомобилей, несмотря на знак «Парковка запрещена». Школьники вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы обойти этот участок улицы.

По запросу «фронтовиков» мэрия города Черкесска занялась вопросом обустройства этих зон. Были демонтированы с пешеходной зоны ограды и бетонные блоки, спилены старые деревья, представляющие собой опасность для людей.

Как отметили в ОНФ, в ближайшее время будет проведено благоустройство тротуара и площадки для мусорных контейнеров в районе перекрестка улиц Красноармейской и Розы Люксембург. На улице Кавказской возможно будет установлен светофор на пешеходном переходе.

Читайте также: Партпроект «ЕР» «Безопасные дороги» запускает акцию «Дорога к школе»

Как сообщало ИА REGNUM, партийный проект «Единой России» «Безопасные дороги» в 2018 году запустил в регионах акцию «Дорога к школе». Его цель — выявить и устранить опасные участки дорог, которые дети преодолевают по пути к школам.