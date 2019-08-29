Екатеринбург, , 15:33 — REGNUM

Взаимодействие с общественными организациями и диаспорами, поддержка обманутых дольщиков и адресная помощь жителям Свердловской области, оказавшихся в сложной ситуации, — эти и другие направления работы в региональном правительстве курирует вице-губернатор Сергей Бидонько. О том, как областные власти выстаивают диалог с людьми при решении острых вопросов, и как на этот процесс повлияла повсеместная цифровизация нашей жизни, он рассказал в интервью ИА REGNUM.

— Сергей Юрьевич, зона вашей ответственности велика, и круг курируемых вами вопросов пропорционально широк. Какое направление работы вы сами для себя выделяете особо?

— Для меня равное значение имеет и работа с муниципалитетами, и поддержка национально-культурных объединений, и общественных организаций, и людей с инвалидностью, и выполнение других задач, поставленных передо мной губернатором. Что бы я хотел особо отметить, это возможность постоянного взаимодействия непосредственно с людьми, с живущими в Свердловской области. Решение всех тех вопросов, которые входят в зону моей ответственности, сопряжено с постоянным выстраиванием диалога с жителями муниципалитетов. Нужно создавать условия, чтобы участники любого процесса слышали друг друга, могли найти компромисс там, где это нужно. Бывает непросто, но именно за это люблю свою работу.

— С чем чаще всего люди идут к вам, с какими вопросами обращаются к представителям власти?

— С содержательной точки зрения как-то рейтинговать вопросы, по которым приходится работать, вряд ли возможно. Они разные — и по темам, и по уровню сложности.

Много обращений связано с решением проблем обманутых дольщиков. По поручению губернатора Евгения Владимировича [Куйвашева] мы этим направлением работы занимаемся очень серьезно. Только с 2017 года удалось помочь 3,3 тысячи свердловчан, достроено 15 домов. На днях буквально глава региона поздравлял с новосельем дольщиков жилого комплекса «Оптимист» в Первоуральске, куда въехали, в основном, бюджетники и пенсионеры. Люди видят результаты наших усилий и знают, как и куда обращаться за помощью в том случае, если их обманул недобросовестный застройщик. По каждому долгострою мы ищем индивидуальное решение.

Приходят люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. У кого-то сгорел дом, кто-то остался без важных документов и так далее. Однажды ко мне обратился школьник из Екатеринбурга, который участвовал во всероссийском конкурсе молодежных проектов, и попросил дать ему интервью, я согласился. Помощь в таких вопросах я называю условно «практикой добрый дел», от которой не намерен отказываться и впредь.

Интересно, что сегодня меняется не тематика обращений, а форма. Все чаще обратную связь от людей мы получаем через интернет. Наш диалог уходит в онлайн.

— Как это сказывается на работе органов власти, вашей работе?

— Конечно, мы получаем через интернет и электронные сервисы классические обращения граждан — письма, которые приходят в адрес губернатора и правительства по почте. Но сегодня появились вопросы, которые нам задают через социальные сети.

— И с ними вы тоже работаете?

— Да, конечно. Причем речь идет не только о реакции на обращения в официальных группах органов власти, но и о работе на опережение, когда мы даем обратную связь на публикации свердловчан в крупных сообществах. Нам необходимо использовать все имеющиеся площадки для диалога с людьми. Именно поэтому глава региона Евгений Куйвашев еще в прошлом году инициировал создание системы реагирования, в которую у нас сегодня включены все исполнительные органы госвласти, и, что важно, уже около 70 муниципалитетов. За неполный год было отработано свыше 15 тысяч обращений.

— Это много или мало в масштабах глобальной сети?

— Это, конечно, не всё, о чем пишет люди в интернете, в социальных сетях. Есть критерии для вопросов и сообщений, которые берутся в работу. Так, в публикации должна быть четко изложена проблема, указана локация и так далее. На записи, содержащие оскорбления, мы не реагируем. А в остальном, стараемся ответить, потому что это животрепещущие темы, волнующие людей в Свердловской области. Если нам удается что-то быстро решить, сработать на опережение, — это важно.

— О чем вообще люди пишут в соцсетях, есть какой-то срез? Какие вопросы задают?

— Чаще всего мы работаем с комментариями, связанными с благоустройством, дорожным хозяйством и ЖКХ, конечно. Уральцы хотят, чтобы навели порядок на детских площадка или во дворах, обращают внимание на недочеты при проведении дорожного ремонта и уборке улиц, пишут о необходимости строительства и ремонта дорог, тротуаров, объектов коммунальной инфраструктуры. Получаем много сигналов по экологической реформе: возникают у людей вопросы по графику вывоза мусора, просят установить дополнительные контейнеры, особенно в частном секторе, сообщают о несанкционированных свалках.

— Такой канал обратной связи реально помогает решать какие-то проблемы?

— Конечно. Чаще всего это помогает проинформировать человека о том, как тот или иной вопрос решается. Ведь многие проблемы — от элементарной нехватки информации, когда людям кажется, что уполномоченные органы и ведомства ничего не делают. Мы отвечаем, разъясняем: вы написали, а власти сделали то-то и так-то. Есть и блок публикаций, на которые следует совершенно конкретная реакция, включаются в работу соответствующие службы. Простой пример: житель Тугулыма в середине августа написал о несанкционированной свалке в местном парке культуры и отдыха и фотографию приложил. Сигнал ушел в службу благоустройства, и в течение суток мусор убрали.

— То есть такие локальные бытовые вопросы…

— Они локальные, но это то, с чем люди сталкиваются ежедневно. В этот парк, о котором я сказал, многие горожане ходят. Для кого-то — это любимое место отдыха. И то, что у органов власти появился такой инструмент обратной связи, позволяющий оперативно реагировать на какие-то вещи — здорово.

А вообще мелких, незначительных вопросов не бывает. Это всегда — качество жизни уральцев. Мы, например, по поручению губернатора сейчас помогаем многодетной семье Аринушкиных из-под Красноуфимска восстановить дом после пожара. Эта история, кстати, и в соцсетях активно обсуждалась. Есть не столь острые темы, но и на них нужно реагировать власти, ведь для людей порой само внимание к волнующей теме — уже многое значит.