Сеул, , 15:32 — REGNUM

Второй замглавы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо примет участие в корейско-японском фестивале в Сеуле (Korea-Japan Festival in Soul). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет 1 сентября в выставочном центре COEX, расположенном в районе Каннам-гу города Сеула.

По предварительным данным, данный фестиваль также посетит замминистра иностранных дел Японии Нориказу Сузуки.

Корейско-японский фестиваль — ежегодное культурное мероприятие, приуроченное к нормализации дипломатических отношений между Японией и Южной Кореей.

Известно, что японско-корейский фестиваль в Токио (Japan-Korea Festival in Tokio) пройдет в парке Хибия в период с 28 по 29 сентября.