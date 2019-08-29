Киев, 29 августа 2019, 15:31 — REGNUM
За бывшего министра здравоохранения Украины Раису Богатырёву внесли залог в размере 6 млн гривен или почти $238 тыс., сообщило информационное агентство «Укринформ».
По данным telegram-канала Klymenko Time, залог внёс депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский.
Адвокат Богатырёвой отметил, что его подзащитная всё ещё пребывает в СИЗО.
Как сообщало издание «Украинские новости», 27 августа экс-министр была задержана в аэропорту «Борисполь». Ранее Голосеевский суд Киева обязал прокуратуру закрыть уголовное дело против Богатырёвой по истечении срока давности.
Читайте также: Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева