Нур-Султан, , 15:22 — REGNUM

Бюджетная авиакомпания Казахстана FlyArystan планирует запустить новый авиарейс из Чимкента в Нур-Султан, сообщает 29 августа издание Informburo со ссылкой на компанию.

Отмечается, что первый полет запланирован на 3 октября. Стоимость билетов будет составлять от 6999 тенге ($18,1) в один конец. Планируется, что самолет AirbusA320 будет совершать перелеты по направлению Чимкент — Нур-Султан ежедневно.

Напомним, лоукостер FlyArystan был создан по поручению бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Стоимость билетов на самолет компании примерно вдвое ниже, чем средняя цена на рынке авиаперевозок.

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