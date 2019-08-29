Париж, 29 августа 2019, 15:22 — REGNUM
Стихийный лагерь мигрантов, установленный в парке Ла-Виллет в Париже, был ликвидирован, а 157 беженцев эвакуировали, сообщает Le Figaro.
Издание отмечает, что 157 человек, в том числе 63 ребенка, были мирно посажены в пять автобусов и размещены в приютах Парижа и пригорода.
Ла-Виллет, расположенный в XIX округе Парижа, является самым большим парком французской столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве внутренних дел Франции заявили, что страна готова принять 40 беженцев с судна испанской неправительственной организации Open Arms.
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