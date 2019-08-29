Москва, 29 августа 2019, 15:18 — REGNUM
Более 12 тысяч курсантов приступят к обучению в военных вузах с 1 сентября. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ со ссылкой на начальника главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина.
При этом генерал-полковник отметил, что в 2019 году значительно увеличился интерес молодёжи к освоению профессии военного лётчика. Так, конкурс в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков вырос до 5,2 человек на место, что на 30% превышает показатели 2018 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Горемыкина, в 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускаются более 17 тысяч человек, включая 13 тысяч молодых лейтенантов. Всех их, как отметил генерал-полковник, отличает высокая мотивация, а пятая часть выпускников оценена по результатам государственной аттестации на отлично.
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