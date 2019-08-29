Москва, , 15:15 — REGNUM

Минпросвещения РФ разработало новое положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, сообщается на сайте ведомства.

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Новое положение уточняет уже устаревший модельный кодекс профессиональной этики педагогов.

В новой редакции кодекса особое внимание обращено на необходимость соблюдения Конституции РФ — право каждого человека на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства.

Накануне нового учебного года рекомендации министерства направлены в регионы России.

Как сообщало ИА REGNUM, Минпросвещения РФ совместно с общероссийским профсоюзом работников образования разработали нормы поведения для педагогов в соцсетях.

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