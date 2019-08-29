Москва, , 15:13 — REGNUM

Существующая на сегодняшний день в РФ система подготовки военных кадров работает на плановом, сбалансированном уровне, позволяющем в полном объёме обеспечить потребность Вооружённых сил России. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина.

По его словам, в 2019 году образовательными организациями Минобороны России выпускаются более 17 тысяч человек, включая 13 тысяч молодых лейтенантов. Всех их отличает высокая мотивация, а пятая часть выпускников оценена по результатам государственной аттестации на отлично. Кроме того, как уточнил генерал-полковник, все без исключения прибывшие в воинские части офицеры обеспечиваются служебными квартирами, общежитиями или нанимают жильё, оплата за которое им практически полностью компенсируется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Горемыкина, конкурс на поступление в довузовские образовательные заведения Минобороны РФ вырос и в 2019 году и составляет 3,6 человека на место. А самый высокий конкурс — в Кызылском президентском кадетском училище.

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