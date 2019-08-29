Москва, , 15:12 — REGNUM

Протяжённость линий Московского метрополитена к 2023 году вырастет примерно в два раза по сравнению с показателями 2010 года. Об этом сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Так быстро метро не росло в Москве никогда за всю свою историю. Это было не под силу даже во времена СССР, когда метро строили всей страной», — написал он.

В блоге опубликована таблица протяжённости линий Московского метрополитена и МЦК. Согласно ей, в 2010 году общая длина линий составляла 301 км, в 2019 году — 456 км. По прогнозу на 2023 год этот показатель составит 574 км.

Отметим, что длина линий МЦК составляет 54 км.