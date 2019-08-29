Ставрополь, , 15:14 — REGNUM

Семь человек госпитализированы после ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье. Состояние одного пациента врачи оценивают как тяжелое, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, остальные получили легкие травмы. Такие уточненные данные приводит минздрав региона, пишет 29 августа РИА Новости.

Всего, по информации ведомства, в результате аварии пострадало 16 человек, в том числе пятеро детей. Девять человек получили помощь амбулаторно.

Читайте также: СК проводит проверку после ДТП с пассажирским микроавтобусом на Ставрополье

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, около 06:00, на федеральной автодороге «Кавказ» в Кочубеевском районе Ставрополья маршрутный микроавтобус, следовавший из Адлера во Владикавказ, столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении.

Отметим, что изначально МЧС Ставрополья сообщило, что в микроавтобусе находилось 23 человека, и троим из них понадобилась госпитализация. Затем Следственный комитет проинформировал, что помимо водителя в маршрутном такси находилось ещё 14 человек, и двое из них доставлены в больницу. Позже управление ГИБДД по региону сообщило о шести госпитализированных.

Читайте ранее в этом сюжете: Водитель попавшего в ДТП автобуса не имел лицензии на перевозку людей — СМИ