Москва, , 15:07 — REGNUM

Конкурс на поступление в довузовские образовательные заведения Минобороны РФ вырос и в 2019 году составляет 3,6 человека на место. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны РФ, генерал-полковника Виктора Горемыкина. По его словам, для отбора и зачисления наиболее подготовленных кандидатов экзаменационные задания по предметам имели повышенный уровень сложности. Самый высокий конкурс — в Кызылском президентском кадетском училище — 7,8 человека на место, при этом среди девочек конкурс выше — 10,6 человека на место, шесть человек на место — среди мальчиков.

Такой позитивный результат, по мнению Горемыкина, обусловлен рядом факторов, таких как устойчивый рост престижа Вооружённых сил России и привлекательности военной службы и социальный пакет военнослужащего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Горемыкина, в 2019 году 25 довузовских военных училищ закончили более 1,6 тысяч юношей и девушек, а 2 сентября начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.

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