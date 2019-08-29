Ростов-на-Дону, , 15:05 — REGNUM

Мотопробег джентльменов впервые пройдет в Ростове-на-Дону. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба организаторов мотопробега Gentlemansride.

Мотопробег состоится в рамках международной благотворительной акции Distinguished Gentleman’s Ride.

29 сентября мужчины в соответствующих костюмах и шляпах проедут на мотоциклах по центральным улицам областной столицы со скоростью 30 км/ч.

Мероприятие начнется у стадиона «Ростов Арена» в 11:00 час. По словам организаторов, все собранные средства будут отправлены на борьбу с раком и ментальным здоровьем мужчин.

По словам организаторов мотопробега, его целью является показать красоту винтажных мотоциклов и джентльменские манеры его вождения.

Напомним, что мотопробег в этот день состоится в 110 странах. В России к нему, кроме Ростова-на-Дону, присоединятся Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Краснодар.