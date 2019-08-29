Москва, , 14:58 — REGNUM

В 2019 году 25 довузовских военных училищ закончили более 1,6 тысяч юношей и девушек. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина.

«Воспитанники показали твёрдые знания и успешно сдали государственную итоговую аттестацию, — отрапортовал Горемыкин. — По обязательным предметам — русский язык и математика — за последние три года результат вырос на 22% и 15% соответственно, по физике — на 7%, а по обществознанию — на 5%».

При этом он подчеркнул, что из общего количества выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94%, а большая часть из них — в вузы Министерства обороны. Кроме того, по его словам, 2 сентября начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Горемыкина, в России в новом учебном году откроются Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в городе Санкт-Петербурге.

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