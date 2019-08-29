Москва, 29 августа 2019, 14:58 — REGNUM
В 2019 году 25 довузовских военных училищ закончили более 1,6 тысяч юношей и девушек. Об этом ИА REGNUM 29 августа сообщил департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ со ссылкой на начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина.
При этом он подчеркнул, что из общего количества выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94%, а большая часть из них — в вузы Министерства обороны. Кроме того, по его словам, 2 сентября начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Горемыкина, в России в новом учебном году откроются Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в городе Санкт-Петербурге.
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