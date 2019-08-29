Москва, , 15:01 — REGNUM

Минпросвещения России ответило на предложение Института развития интернета (ИРИ) о включении киберспортивных дисциплин в образовательную программу. По словам представителей Минпросвещения, образовательные организации могут самостоятельно вводить в программу факультативные занятия по киберспорту, сообщает РБК 29 августа.

Ведомство отметило, что в соответствии с государственными стандартами, учебный план состоит из двух частей: обязательная и вариативная. В вариативной части школы могут самостоятельно выбирать интересующие предметы и факультативы — в том числе и по киберспорту.

Ранее Институт развития интернета обратился к Минпросвещению с предложением ввести в школах занятия по киберспорту. В программу было предложено добавить такие дисциплины как: Hearthstone, Dota 2, World of Tanks и другие.