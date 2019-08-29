Тбилиси, , 14:47 — REGNUM

Более 100 школ в Грузии в высокогорных районах страны и у границы с Южной Осетией и Абхазией не смогли набрать ни одного первого класс, передает телеканал Imedi со ссылкой на эксперта по вопросам образования Реваза Апхазава.

По его словам, в новом 2019−2020 учебному году первые классы не будут сформированы в 106 школах. Отмечается, что профильные ведомства Грузии не обладают данными по численности первоклассников в школах. Всего же в прошлом учебном году грузинские школы посещали 56 тыс. детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа министр образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаил Батиашвили заявил, что в новом учебном году все первоклассники получат учебные нетбуки с улучшенными характеристиками.

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