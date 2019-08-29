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В мобильной игре Shironeko Tennis пройдёт особое событие, посвящённое аниме-сериалу «Принц тенниса». Об этом 28 августа сообщил портал Anime News Network.

Мобильная игра Shironeko Tennis

С обновлением в Shironeko Tennis появятся главные герои «Принца тенниса» и их особые приёмы. Специальное событие стартует 30 августа 2019 года.

Напомним, «Принц тенниса» — это популярная манга за авторством Кономи Такэси. В ней рассказывается о гениальном молодом теннисисте, который пытается добиться мировой славы.

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