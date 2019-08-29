Хельсинки, , 14:38 — REGNUM

Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима появился в мистическом экшене Control финской студии Remedy. Видеоролик с соответствующим моментом игры был опубликован 29 августа на портале Engadget.

Когда главная героиня находит в одной из лабораторий записки японского ученого, за кадром звучит два голоса — исследователя и его переводчика. Геймеры предположили, что один из них принадлежит Кодзиме, а второй — Аки Сайто, занимающему должность менеджера по связям с общественностью в Kojima Productions.

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Напомним, в январе 2019 года, когда Control ещё находилась в разработке, Сайто и Кодзима посетили офис Remedy. Кроме того, фамилии их обоих указаны в титрах к Control, разработчики игры выразили коллегам благодарность.

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