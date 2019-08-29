Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM

Перезахоронение праха Николая Туроверова в станице Старочеркасской (Ростовская область) — вопрос активно обсуждаемый несколько лет назад — пока не предвидится. Об этом журналистам сообщил атаман Всевеликого войска Донского, первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Во-первых, мы можем создать напряжение во Франции, потому что не все родственники Николая Туроверова считают акт перезахоронения правильным. Во-вторых, нет однозначного прочтения его завещания. Я сам читал этот документ, из которого довольно не просто понять его последнюю волю. С нашей стороны есть меценаты, которые готовы взять на себя расходы по перезахоронению Николая Туроверова, но главным требованием является полное урегулирование вопроса со всеми родственниками и представителями казачьего зарубежья. Пока такого единения нет, производить перезахоронение, а это такой акт сугубо религиозный, всё-таки не стоит», — сказал казачий генерал.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в марте 2014 года было объявлено о том, что процедура перезахоронения поэта, его жены и дочери с парижского кладбища Сент-Женевьев де Буа на Атаманское подворье станицы Старочеркасской, за алтарем Свято-Донского храма, была начата. Также был обозначен срок эксгумации — 27 мая 2014 года.

Напомним, Николай Туроверов родился в станице Старочеркасской. После Гражданской войны вместе с тысячами казаков и офицеров эмигрировал в Европу. В Париже издал первый сборник стихов. Основной темой творчества Николая Туроверова стало казачество, ностальгия по Дону, вынужденная эмиграция. В СССР его стихи были запрещены.

Читайте ранее в этом сюжете: В Старочеркасской перезахоронят прах известного поэта Николая Туроверова (Ростовская область)