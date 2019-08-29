Москва, , 14:20 — REGNUM

Известный актер кино и сериалов Александр Числов скончался на 55-м году жизни утром 29 августа в отделении интенсивной реанимации московской больницы. Об этом сообщил сайт teleprogramma.pro со ссылкой на бывшего друга усопшего Дениса Сердюкова.

По его словам, причиной смерти артиста названа пневмония.

Александр Числов был госпитализирован с данной болезнью 16 августа. Актер Борис Реутов ранее рассказывал о коллеге, что тот незадолго до смерти стал очень подозрительным. Он боялся, что его могут отравить, из-за чего не принимал пищу 10 дней.

Напоминаем, что Александр Числов родился в Грозном в 1964 году. В 1982 году перебрался с семьей в Москву, где окончил театральную студию. Играл в основном в эпизодах комические роли.

Снялся примерно в 150 российских фильмах.

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