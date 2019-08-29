Ереван, , 14:19 — REGNUM

Правительство Армении разрешило таможенным органам республики выдавать временные государственные номера на автомобили, сообщает 29 августа издание «Новости-Армения».

Изменения в порядок предоставления временных номеров были внесены во время заседания правительства. Председатель комитета по государственным доходам Армении Давид Ананян отметил, что поправки направлены на упрощение процедуры оформления госномеров.

Ананян добавил, что в настоящее время вопрос предоставления госномеров после прохождения таможенного оформления недостаточно отрегулирован. «Это позволит частично разгрузить работу полиции, а также исключить возможность нарушения ПДД», — добавил Ананян.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2020 года Армения переходит на евразийские пошлины на автомобили. Ранее республика в порядке исключения использовала национальные пошлины, которые значительного ниже чем в ЕАЭС.

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