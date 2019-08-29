Ростов-на-Дону, , 14:18 — REGNUM

Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» не могут вести борьбу против памятника гитлеровскому пособнику Петру Краснову, установленному в музее в станице Еланской. Об этом сообщил войсковой атаман, первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

«Что касается противодействия, то оно может производиться только в рамках закона. Если там есть нарушения действующего законодательства, то этим должны заняться органы, имеющие на то полномочия, должно быть принято какое-то процессуальное решение. «Всевеликое войско Донское» не имеет таких полномочий. На сегодняшний день место это уже существует, памятник уже установлен. Казаки» Всевеликого войска Донского» штурмом брать музей в Еланской станице не будут, потому что это будут противоправные действия», — сказал на встрече с журналистами Гончаров.

При этом он обозначил своё отношение к коллаборационисту Краснову.

«Люди, которые воевали на стороне нацистской Германии в годы Второй мировой войны лично для меня являются предателями. В своё время атаман П. Н. Краснов многое сделал для России и Дона, но став на сторону Германии в годы войны, он стал в ряды предателей своего Отечества. Позиция «Войска Донского» по этому вопросу чёткая: очень непростая была судьба у казаков в XX веке, но участие в войне против России однозначно является предательством», — пояснил донской атаман.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на протяжении нескольких лет жители Ростовской области требуют демонтировать памятник донскому атаману Петру Краснову, который в годы Великой Отечественной войны предал Родину и возглавил казачью дивизию СС.

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