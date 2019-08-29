Екатеринбург, , 14:14 — REGNUM

Копию нашумевшего рисунка «Супрематический крест» разместили в екатеринбургском баре-ресторане «Огонёк». Об этом сообщил совладелец заведения Евгений Кексин в Facebook.

В отличие от оригинала, крест разместили на стене и развернули на 90 градусов против часовой стрелки. В таком виде он не должен оскорбить чувства верующих, уверен руководитель.

«На стене лучше, чем на асфальте смотрится», — пишут в комментариях пользователи.

Напомним, «Супрематический крест» вызвал протесты со стороны православных активистов. Организатора мероприятия против рисунка Оксану Иванову даже задержали полицейские.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку