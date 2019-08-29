Самара, , 14:14 — REGNUM

Новый генплан Самары утвердят в 2020 году. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительства города Сергей Шанов, передает пресс-служба администрации Самары.

«Новым документом будут учтены земли лесного фонда. Это позволит, в том числе, избежать даже попыток какой-либо застройки на данных территориях», — сообщили в пресс-службе администрации Самары.

По словам руководителя Департамента градостроительства, общественные слушания и утверждение генерального плана планируют завершить в 2020 году.

Напомним, что в Самаре в 2016 году было принято решение о внесении изменений в генплан города, поскольку все расчеты в нем были сделаны только до 2015 года. Проект нового генплана разработан до 2030 года.