Москва, , 14:07 — REGNUM

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об уровне зарплат в его ведомстве, сравнив его с доходами коллег из Федеральной налоговой службы. Артемьев выступил с докладом на заседании правительства России.

«Мне бы хотелось обратить внимание, что заработная плата центрального аппарата Федеральной антимонопольной службы и территориальных органов в два раза ниже, чем у наших друзей из налоговой службы», — заявил глава ФАС.

Он пояснил, что рассказал об этом, желая показать, «какое обеспечение мы сегодня имеем».

Эту часть доклада глава правительства встретил с улыбкой. После завершения выступления Артемьева Медведев предложил отметить в протоколе «предложения, которые были сделаны руководителем антимонопольной службы».