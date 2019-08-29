Махачкала, , 14:12 — REGNUM

В нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека, обвиняется бывший дорожный мастер махачкалинской дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги — филиала РЖД. Его невнимательность привела к гибели одного из подчиненных, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Инцидент произошёл в 2016 году на территории станции в городе Махачкале. По версии следствия, обвиняемый в тот день должным образом не проконтролировал работу подчиненных монтеров пути.

Один из них во время работы по изготовлению битумной смеси добавил к расплавленному битуму дизельное топливо. Смесь тут же загорелась, и частицы топлива попали на его спецодежду. Рабочий получил термический ожог 30% поверхности тела и скончался в больнице.

Расследование уголовного дела завершено, для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд оно направлено в прокуратуру.

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Как сообщало ИА REGNUM, по аналогичному обвинению в Оренбургской области предстанут перед судом трое сотрудников железной дороги. Следствие считает, что по их вине во время капремонта и реконструкции объектов электроснабжения электромонтер-линейщик получил смертельный удар током.