Симферополь, 29 августа 2019, 14:04 — REGNUM
Крым потратит на разработку научно-проектной документации по сохранению и благоустройству «Ханского дворца» и его территории порядка 25 миллионов рублей. Об 29 августа ИА REGNUM сообщили в дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.
По словам специалистов, реставрация включает разработку маршрутов движения посетителей, устройство рекреационных зон, решение по декоративному озеленению территории, реставрацию и воссоздание малых архитектурных форм и парковых сооружений, ремонт и восстановление функции фонтанов и выявление новых объектов культурного наследия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что Ханский дворец является самым крупным реконструируемым объектом культурного наследия в Крыму, общая стоимость финансирования которого составляет около 2 млрд рублей.
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