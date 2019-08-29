Симферополь, , 14:04 — REGNUM

Крым потратит на разработку научно-проектной документации по сохранению и благоустройству «Ханского дворца» и его территории порядка 25 миллионов рублей. Об 29 августа ИА REGNUM сообщили в дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры.

«Начальная цена контракта — 24 млн 580 тыс рублей. Финансирование осуществляется за счёт бюджета республики в рамках субсидий ФЦП развития Крыма. Работы должны быть завершены до 30 августа 2020 года», — отметили в дирекции.

По словам специалистов, реставрация включает разработку маршрутов движения посетителей, устройство рекреационных зон, решение по декоративному озеленению территории, реставрацию и воссоздание малых архитектурных форм и парковых сооружений, ремонт и восстановление функции фонтанов и выявление новых объектов культурного наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская сообщила, что Ханский дворец является самым крупным реконструируемым объектом культурного наследия в Крыму, общая стоимость финансирования которого составляет около 2 млрд рублей.

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