Лос-Анджелес, США, , 14:06 — REGNUM

Разработчики из независимой студии Unfold Games готовы пожертвовать все деньги с продаж игры DARQ в Epic Games Store на благотворительность. Об этом 28 августа сообщил сайт gamesindustry.biz.

Глава студии Влад Маргулец заявил, что пойдёт на это, если DARQ не станет эксклюзивом Epic Games Store. В таком случае, вид благотворительности позже выберет игровое сообщество.

Напомним, компания Epic Games заключает с разработчиками игр сделки об эксклюзивности. Таким образом, игра в течение определённого времени будет продаваться только в Epic Games Store.

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