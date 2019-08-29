Москва, , 14:02 — REGNUM

Незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь подверглась нападению неизвестных. Как она сама сообщила в своём Twitter, это произошло, когда она выходила из своего дома в Москве.

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Соболь утверждает, что когда она садилась в такси, на неё «выплеснули какую-то грязь, залили салон машины». Всё происходящее на видео снимал неизвестный молодой человек. Соболь заявила, что намерена обратиться в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, Любовь Соболь не зарегистрировали на выборах из-за проблем с подписями избирателей, в которых в том числе нашли «мёртвые души», в частности в списках кандидата были указаны данные сотрудницы избирательной комиссии, скончавшейся весной.

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13 июля Соболь объявила голодовку, пытаясь шантажом заставить избирком зарегистрировать её и других «независимых кандидатов» на выборы в Мосгордуму. Однако общественность заподозрила её в обмане, так как состояние Соболь совершенно не ухудшилось, даже по истечении четырёх недель отказа от пищи.

Добавим, что ранее подручная оппозиционного блогера Алексея Навального Любовь Соболь была оштрафована Троицким судом Москвы на 300 тыс. рублей за повторное нарушение правил проведения массовых мероприятий (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

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