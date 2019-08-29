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По решению суда на территории села Садовое Сарпинского района Республики Калмыкия приостановили работу убойного пункта. Руководитель предприятия нарушил ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Об этом сообщили 29 августа в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Предприниматель не предоставил проверяющей комиссии акты на проведение утилизации или уничтожение биологических отходов. Отсутствовали на предприятии и документы о проведении дезинфекции места, где находились биоостатки.

Суд постановил приостановить деятельности убойного пункта сроком на семь суток. За это время нарушителю необходимо привести свою деятельность в соответствие с ветеринарным законодательством РФ.