Трёхгорный, , 13:59 — REGNUM

В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного. Представители министерства находятся на связи с руководством этого учреждения, сообщает пресс-служба минздрава.

«Информация о массовом увольнении хирургов подтверждения не получила», — пояснили в пресс-службе.

Медсанчасть в Трёхгорном относится к Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА). Как сообщают СМИ, оттуда решили уволиться восемь хирургов. Руководство учреждения подтверждает информацию о двух заявлениях.

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