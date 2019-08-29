Екатеринбург, , 13:47 — REGNUM

В Екатеринбурге одна из гимназий потеряла сразу десять педагогов. Об этом сообщает Ura.ru.

Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

В департаменте образования города журналистам подтвердили эту информацию. Руководство гимназии было заранее предупреждено о планах педагогов. Часть ушла по семейным обстоятельствам, а четверо учителей перешли в другие образовательные учреждения на более высокие должности.

На освободившиеся места уже набраны новые педагоги, уточнили в департаменте.