Абакан, , 13:45 — REGNUM

Члены правительства Хакасии сегодня, 29 августа, на заседании обсудили результаты подготовки образовательных учреждений к 1 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, приёмка образовательных организаций Хакасии уже завершена.

По словам главы региона Валентина Коновалова, необходимо создать все условия, чтобы учебный год прошёл в плановом и безопасном режиме. В том числе, для этого в 2019 году запланировано выделение субсидий на капремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций. Уточняется, что на эти цели выделяют 18 млн рублей.

Около 25 млн направят на капитальный ремонт в детсадах городов Черногорска, Сорска, а также Усть-Абаканского, Аскизского, Орджоникидзевского и Бейского районов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в этом году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому во многих российских школах торжественные линейки переносятся на 2 сентября.

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