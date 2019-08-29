Джакарта, , 13:44 — REGNUM

Председатель индонезийской ассоциации интернет-провайдеров (APJII) Джамалул Изза заявил, что за политикой переноса столицы государства в провинцию Восточный Калимантан должна последовать интернет-инфраструктура, которая там недостаточно развита, сообщает информационное агентство Antara.

«В настоящее время интернет-инфраструктура в провинции Восточный Калимантан, конечно, доступна, но не похожа на Джакарту», — отметил Джамалул Изза.

По результатам национального опроса, опубликованного в середине 2019 года, в Индонезии зафиксировано 171,17 млн интернет-пользователей из 264,16 млн жителей страны. Из 171 млн человек 9% пользователей живут на острове Калимантан. На провинцию Восточный Калимантан приходится 1,6% пользователей.

Таким образом, по его словам, телекоммуникационные операторы и интернет-компании в Индонезии увидят в этом потенциальный доход и активно приступят к развитию интернет-инфраструктуры на месте новой столицы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийские пользователи социальных сетей предложили несколько названий для новой столицы страны.

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