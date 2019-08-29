Токио, , 13:32 — REGNUM

Японская компания Capcom может представить следующую игру серии Resident Evil на предстоящей выставке Tokyo Game Show. Об этом 29 августа сообщил портал IGN.

Выставка пройдет в период с 12 по 15 сентября 2019 года. Компания выпустила тизер будущей игры на специальном сайте Project Resistance. Стоит отметить, что буквы R и E в надписи выполнены красным цветом, что можно посчитать отсылкой к Resident Evil. Сайт сообщает, что новый тизер фанаты серии смогут увидеть 9 сентября 2019 года.

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Напомним, седьмая часть Resident Evil под названием Biohazard вышла в январе 2017 года. В январе 2019 года компания выпустила ремейк своего хита Resident Evil 2.

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