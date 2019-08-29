Самара, 29 августа 2019, 13:37 — REGNUM
36 новых светофоров появятся в этом году на дорогах Самары. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба администрации города.
По словам чиновников, по 24 адресам планируется установить специальные светофоры Т.7, которые будут мигать желтым цветом. Их установят у всех учебных заведений с выходом на проезжую часть.
«На 60% участков вновь установленные светофоры уже регулируют дорожное движение, на остальных ведутся пуско-наладочные работы», — сообщили в пресс службе администрации города.
Кроме этого, на проезжей части у 14 школ будут установлены «лежачие полицейские».
Напомним, что в Самаре в 2019 году на работы, связанные с нанесением дорожной разметки, установкой пешеходных ограждений и светофоров, заменой дорожных знаков, выделено 80 миллионов рублей.