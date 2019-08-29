Самара, , 13:37 — REGNUM

36 новых светофоров появятся в этом году на дорогах Самары. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба администрации города.

По словам чиновников, по 24 адресам планируется установить специальные светофоры Т.7, которые будут мигать желтым цветом. Их установят у всех учебных заведений с выходом на проезжую часть.

«На 60% участков вновь установленные светофоры уже регулируют дорожное движение, на остальных ведутся пуско-наладочные работы», — сообщили в пресс службе администрации города.

Кроме этого, на проезжей части у 14 школ будут установлены «лежачие полицейские».

Напомним, что в Самаре в 2019 году на работы, связанные с нанесением дорожной разметки, установкой пешеходных ограждений и светофоров, заменой дорожных знаков, выделено 80 миллионов рублей.