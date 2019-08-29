Грозный, , 13:29 — REGNUM

Прокуратура Чечни обнародовала итоги проверки по факту стрельбы на свадьбе. Видео, на котором малолетний ребенок производил выстрелы из огнестрельного оружия вблизи проезжающего мимо свадебного кортежа, было размещено в соцсети.

Как установило надзорное ведомство, инцидент произошел не на территории Чечни, поэтому меры по данному факту региональная прокуратура не принимала, сообщили ИА REGNUM 29 августа в пресс-службе прокуратуры.

«Указанное событие произошло за пределами республики, предположительно на территории одной из соседних республик. По этим основаниям меры прокурорского реагирования не принимались», — говорится с сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа в сети интернет было распространено видео, на котором мальчик в возрасте 7−8 лет стреляет во время свадьбы из огнестрельного оружия. По данному факту по поручению главы надзорного ведомства Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова была организована проверка.