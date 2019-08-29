Омск, , 13:29 — REGNUM

Омские общественные деятели получили газоанализаторы для мониторинга состояния атмосферного воздуха. Как сообщили ИА REGNUM 29 августа в областном правительстве, работать с новым оборудованием будет Омская экологическая гвардия.

Уточняется, что газоанализаторы могут улавливать восемь веществ.

По данным облправительства, Общественная палата (ОП) региона получила в рамках выполнения программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» два газоанализатора. Как пояснил член ОП Анатолий Соловьев, особенностью этого оборудования является его мобильность, замеры можно провести в любой точке.

«Газоанализатором можно проводить экстренные замеры, тогда результаты мы сможем получить сразу, также мы можем получить усреднённые замеры в течение 20 минут», — подчеркнул Соловьев.

Напомним, в 2018 году в Омске появился Центр экологического мониторинга и оперативного реагирования. За восемь месяцев текущего года количество обращений в центр составило 3638, в том числе 1053 — в августе.